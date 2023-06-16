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В Госдуме предложили провести конкурс музеев при вузах и оказать им финансовую помощь

Депутат Занко предложила провести в России конкурс университетских музеев, чтобы оказать им финансовую поддержку

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Мария Девахина/РИА Новости

Музеи, которые действуют при вузах, не получают господдержку и вынуждены существовать только за счет заработанных средств, хотя они также участвуют в патриотическом воспитании молодежи и сохранении культурного наследия. Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко считает, что им нужно оказать поддержку, сообщила «Парламентская газета».

Депутат предложила провести Всероссийский конкурс университетских музеев и оказать финансовую помощь победителям состязания. Соответствующий запрос она направила главе Минобрнауки России Валерию Фалькову. В издании отметили, что накануне партия «Единая Россия» провела мониторинг музеев при вузах. После этого был сформирован их реестр и определены основные проблемы развития.

«Среди них — отсутствие целевого финансирования, ограничения мультимедийных возможностей для проведения выставок, отсутствие надлежащих условий хранения музейных фондов, нехватка площадей для экспозиций и хранения коллекций, законодательная неопределенность статуса таких музеев», — сказала Занко.

В России 342 музея при организациях высшего образования. Например, при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова работает ботанический сад и зоологический музей, большие коллекции представлены в музее при Санкт-Петербургском госуниверситете.

По словам Занко, коллекции таких музеев состоят из тысячи предметов, которые включены в Государственный каталог Музейного фонда России. На их хранение требуются большие деньги, подчеркнула депутат.

В конце мая ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что жители России чаще всего ходят в исторические музеи — такой ответ дали 67% респондентов.

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