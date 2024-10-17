Чиновник раскритиковал оставшихся без электричества людей за отсутствие печи

Жители села Урик в Иркутской области, которые остались без электричества, должны были подумать о строительстве печи. Об этом заявил начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области Сергей Малинкин, передает Telegram-канал телеканала 360.ru.

Малинкин встретился с жителями Урика, оставшимися без света и тепла в результате, как пишет телеканал, отказа энергетиков подключать дома к электричеству, и сказал им, что «жить без печи — это беспечность».

По его словам, люди должны думать о себе и здоровье своих родных, и сохранять «живучесть». Граждане обязаны иметь резервные источники питания, отметил чиновник, сославшись на постановление правительства.

Он добавил, что «зимовать на одном проводе нельзя», а работники энергосетей не могут быстро выполнить свою работу, так как у них есть свои нормативы.

Село Урик находится в 18 км от Иркутска и считается его пригородом. Портал «Сибнет» напомнил, что в конце июля жители требовали на митинге подключить часть домов в черте города и в пригороде к электричеству. Без света остаются около 4 тысяч человек, уже заключивших договоры, однако людям объясняли, что сети перегружены и мощности на всех не хватает.

Ранее уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами».