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В Москве младенец умер спустя 10 минут после кормления смесью

SHOT: в Москве младенец скончался после кормления смесью

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Shutterstock

В Дмитровском районе столицы устанавливаются обстоятельства гибели младенца, новорожденная девочка умерла после того, как мать покормила ее смесью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в квартире на Карельском бульваре. Мать покормила новорожденную дочь смесью из бутылочки, уложила ребенка в кроватку и отошла по своим делам. Спустя 10 минут женщина вернулась и обнаружила, что дочь не дышит.

Москвичка вызвала скорую помощь и пыталась откачать ребенка, прибывшие на место медики спасти девочку не смогли. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и на профилактическом учете не состояла.

До этого сообщалось, что в Петербурге четырехмесячный младенец умер, оставшись без присмотра родителей. В день инцидента мать покормила девочку и уложила спать, оставила видеоняню, чтобы наблюдать за младенцем, и ушла к знакомой. В гостях женщина выпивала, она вернулась домой вместе с сожителем и нашла ребенка в кроватке без сознания.

Ранее россиянку осудили из-за смерти ее ребенка после кормления борщом и соком.

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