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В Иркутской области корова едва не затоптала двухлетнюю девочку

В Иркутской области с владельца коровы, напавшей на ребенка, взыщут штраф

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Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

В Боханском районе Иркутской области корова напала на двухлетнюю девочку во время прогулки, ребенок получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе 2024 года в деревне Вершина. Двухлетняя девочка пострадала от нападения коровы. Животное повалило ребенка на землю и несколько раз ударило копытом. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, она получила травмы рук и лица.

Как было установлено в ходе расследования, корову на самовыпас отпустил владелец. Семья ребенка обратилась в правоохранительные органы, в защиту прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда. Хозяина животного обязали выплатить штраф в сумме 30 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее в Костромской области бык затоптал пенсионера.

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