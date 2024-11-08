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В МИД РФ заявили, что Зеленский ради самосохранения готов «утилизировать остатки населения»

Захарова: Зеленский ради самосохранения готов на любые жертвы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ради самосохранения готов на любые жертвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.

«Ради самосохранения он (Зеленский) готов на любые жертвы», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, в их числе: «утилизировать остатки населения», торговать природными богатствами страны, а если потребуется
— пустить Украину с молотка.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что основная цель визита в Киев «ревизора Госдепа» — подчистить «коррупционные хвосты» администрации Байдена.

В пятницу, 8 ноября, Захарова посоветовала Европейскому союзу (ЕС) передать Украине собственность президента страны Владимира Зеленского и его команды вместо того, чтобы незаконно конфисковывать активы РФ. Она напомнила, что украинский лидер пытается добиться от Брюсселя выделения $300 млрд за счет заблокированных российских активов.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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