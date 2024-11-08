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Екатеринбургский охранник жестоко избил покупателя, заподозрив его в краже из магазина

В Екатеринбурге охранник жестоко избил покупателя, заподозрив его в краже

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Depositphotos

В Екатеринбурге охранник магазина жестоко избил покупателя, которого заподозрил в краже продуктов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов. Сотрудник охраны заподозрил покупателя в краже и устроил ему самосуд, жестоко избив его. Работник заявил, что мужчина регулярно выносит из магазина продукты, и на этот раз он успел догнать вора на улице.

Сообщается, что очевидцы произошедшего встали на сторону избитого мужчины. Охранник согласился не вызывать на место сотрудников правоохранительных органов при условии, что вор вернет товары на место. Однако теперь сотруднику магазина может грозить уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске буйный пациент избил охранника больницы.

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