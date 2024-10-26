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В Петрозаводске буйный пациент избил охранника больницы

В Карелии задержали пациента больницы, избившего охранника

В Петрозаводске пациент больницы стал фигурантом уголовного дела за жестокое избиение охранника медицинского учреждения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Карелия.

Инцидент произошел 1 сентября, в больницу был доставлен житель Петрозаводска. Охранник проводил пациента до кабинета врача, по дороге мужчина набросился на сотрудника ЧОПа и несколько раз ударил его кулаком по голове.

Потерпевший потерял равновесие и упал с лестницы. Охранника госпитализировали с закрытой травмой головы, 10 дней медики боролись за его жизнь, но спасти избитого не удалось.

Агрессивного пациента задержали, возбуждено уголовное дело. Мотивы поступка подозреваемого устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве местная жительница набросилась с кулаками на сотрудницу скорой помощи. Успокаивать дебоширку пришлось бойцам Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнюю москвичку. В ходе беседы гражданка пояснила, что совершила такой поступок из-за ревности.

Ранее пьяные мужчины подрались с хирургом и сотрудниками Росгвардии в башкирской больнице.

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