В Петрозаводске буйный пациент избил охранника больницы

В Петрозаводске пациент больницы стал фигурантом уголовного дела за жестокое избиение охранника медицинского учреждения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Карелия.

Инцидент произошел 1 сентября, в больницу был доставлен житель Петрозаводска. Охранник проводил пациента до кабинета врача, по дороге мужчина набросился на сотрудника ЧОПа и несколько раз ударил его кулаком по голове.

Потерпевший потерял равновесие и упал с лестницы. Охранника госпитализировали с закрытой травмой головы, 10 дней медики боролись за его жизнь, но спасти избитого не удалось.

Агрессивного пациента задержали, возбуждено уголовное дело. Мотивы поступка подозреваемого устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве местная жительница набросилась с кулаками на сотрудницу скорой помощи. Успокаивать дебоширку пришлось бойцам Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнюю москвичку. В ходе беседы гражданка пояснила, что совершила такой поступок из-за ревности.

Ранее пьяные мужчины подрались с хирургом и сотрудниками Росгвардии в башкирской больнице.