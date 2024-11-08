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Российские предприниматели обсудили сохранение культурного наследия и традиций

Мастера народных промыслов собрались на форуме «Культура. Традиции. Наследие»

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мастера народных промыслов собрались на форуме «Культура. Традиции. Наследие», организованном Союзом предпринимателей и промышленников «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

По словам председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфии Петрухиной, обсуждение истоков, традиций, исконной культуры приобретает в последнее время все большую популярность и значимость.

«Наша задача, чтобы форум послужил драйвером для преобразований, для создания возможностей интегрировать элементы традиционных художественных промыслов в жизнь каждой семьи», — сказала она.

Председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда соцпрограмм Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова назвала художественные промыслы важной составляющей культурного кода, которая дает россиянам уникальную идентичность и объединяющую силу.

«Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», — считает Екатерина Богдасарова.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в Подмосковье ведется работа по популяризации и продвижению народных художественных промыслов, проводится крупнейшая в России выставка «Ладья», гастрономический сырный фестиваль, а также другие мероприятия.

Он также добавил, что для привлечения в отрасль молодых специалистов министерство разработало программу «Творческая профориентация» для старшеклассников.

Мероприятие было организовано при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России и при участии «Высшей школы народных искусств (Академия)», торгового дома «Культура дома», а также АНО «Центр основ семьеведения и управления домом».

Организаторы планируют проводить форум ежегодно.

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