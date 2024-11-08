Пара забрала своих детей из школы, чтобы путешествовать с ними по миру

В Британии супруги забрали своих детей из школы, чтобы путешествовать с ними по миру, пишет Fox News.

Эмма и Дэн Ниблетт, родители двух мальчиков, решили забрать детей из школы, чтобы отправиться с ними в путешествие по миру. В августе семья арендовала свой дом и переехала на Бали, где дети теперь обучаются во «временной школе», изучая местную культуру.

По словам Эммы, решение путешествовать возникло после пандемии COVID-19:

«У нас не было времени проводить время вместе как семья», — рассказала она.

Дэн, работающий удалённо, отметил, что заботы о быте мешали их семейным связям, и они захотели изменить свою жизнь.

«Балийская культура основана на благодарности, и мы действительно чувствуем пользу для нашей семьи», — добавила Эмма.

Семья также отметила, что их новый стиль жизни обходится значительно дешевле, чем в Великобритании — на обеды уходит всего $45. Супруги добавили, что теперь собираются в Новую Зеландию, а вообще их путешествие будет длиться год. Но если дети захотят, то, может, и дольше.

Ранее пара уволилась с работы, чтобы путешествовать по миру в автофургоне.