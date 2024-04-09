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Полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков

В Индии полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков

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Shutterstock

В Индии сотрудники полиции обвинили крыс в том, что со склада пропало 19 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает News9Live.

По информации издания, в 2018 году полицейские задержали мужчину и его сына в городе Раджгандж, штат Джаркханд. Во время обыска у них изъяли девять кг марихуаны и десять кг наркотика бханг, который делают из конопли.

Суд по делу двух мужчин продолжается по сей день. В начале апреля следователя попросили предъявить изъятые наркотики в качестве вещдоков, однако оказалось, что улика отсутствует. Начальник полицейского отдела, по словам адвоката обвиняемых, заявил, что все 19 кг запрещенных веществ уничтожили крысы.

По информации телеканала Times Now, защитник отметил, что обвинения в отношении его клиентов изначально могут быть ложными, так как правоохранительные органы не смогли предоставить вещдоки.

Ранее челябинка попыталась передать сыну в колонию наркотики в сушеных финиках.

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