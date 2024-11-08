В Rambler&Co рассказали о роли искусственного интеллекта в современных медиа

Нейросети способны давать журналистам больше возможностей для творчества, заявил на состоявшемся в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Выступая на пленарном заседании «Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта», Андрей Цыпер рассказал, что по внутренним исследованиям медиахолдинга, основное медиапотребление аудитории на сайтах СМИ и в Telegram-каналах приходится на короткие заметки.

По его словам, с созданием контента такого формата человек пока справляется быстрее и лучше искусственного интеллекта, однако именно технологии дают журналистам больше времени на совершенствование профессиональных навыков.

«Искусственный интеллект подходит к их созданию полярно. Он или делает новости слишком сухими, но такой эмоционально неокрашенный контент никому не интересен.

Или, наоборот, из нескольких источников он выберет самый кликбейтный, в котором, возможно, вообще нет ни слова правды», — пояснил топ-менеджер медиахолдинга.

Он подчеркнул, что только человек может найти золотую середину, чтобы «не исказить факт и при этом найти в нем вовлекающий крючок, который эмоционально зацепит читателя».

По мнению Цыпера, ИИ полезно использовать в оптимизации профессиональных процессов в редакциях.

Он уточнил, что в медиахолдинге с помощью нейросетей удалось сократить поиск релевантных видео под каждую статью с десяти минут до одной. Это время освобождается у авторов для работы над более качественным контентом.

Цыпер считает, что революция в СМИ произойдет не в работе нейросетей с текстами, а когда они научатся генерировать качественные ролики по каждому инфоповоду.

Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова назвала искусственный интеллект главным драйвером для конкуренции за время пользователя.

При этом она отметила, что несмотря на повсеместное внедрение в работу нейросетей, рабочие места не только не сократились, но и появились новые, потому что понадобились специалисты для совершенствования генеративных языковых моделей.

«У пользователей и так огромная когнитивная нагрузка, и сейчас мы как многомиллионный портал разрабатываем решения, которые позволят быстрее и качественнее получать только необходимую читателям информацию», — заявила она.