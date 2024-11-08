Учительница соблазнила 13-летнего ученика, предложив ему марихуану

В США учительницу обвинили в том, что она дала 13-летнему мальчику попробовать марихуану и соблазнила его, сообщило издание Patch.

По данным полиции Калифорнии, 43-летняя Коллин Джо Матарико из долины Сан-Фернандо подвергла своего ученика сексуальному насилию. Сначала она выбрала жертву в классе, предложила мальчику попробовать каннабис, а затем уговорила его заняться с ней сексом в кабинете. Позже учительница вступила в интимную связь со школьником в своей машине.

Женщине предъявили обвинения в развратных действиях с несовершеннолетним и предоставлении ему марихуаны. В полиции считают, что он стал не единственной жертвой учительницы. Расследование инцидента продолжается.

Ранее учительница совратила троих подростков и получила 18 лет тюрьмы.