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103-летнюю рождественскую елку продали за $4000

Hansons: в Англии продали 103-летнюю рождественскую елку за $4000

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Hansons Auctioneers

В Англии на аукционе купили 103-летнюю рождественскую ель за $4000, пишет портал Hansons.

Сообщается, что ель искусственная и одна из первых, выпущенных серийно. Дерево было привезено в семейный дом бывшей владелицы Дороти Грант в 1920 году, когда женщине было восемь лет.

«Как бы просто это ни было, Дороти любила это дерево», — рассказал владелец аукционного дома, в котором проходили торги.

Елка была передана на аукцион дочерью Дороти, 84-летней Ширли Холл. Женщина захотела, чтобы память о ее матери сохранилась как можно дольше и чтобы искусственное дерево напоминало людям о жизни в 1920-х годах.

«Несмотря на последствия Первой мировой войны и пандемии испанского гриппа, люди были в то время оптимистичны», — говорится в заявлении.

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