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Незрячий россиянин удерживал напавшего на него незнакомца до приезда полиции

В Уфе незрячий мужчина удерживал напавшего на него агрессора до приезда полиции

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Телеграм-канал «Честный Репортаж»

На железно-дорожном вокзале неизвестный напал на незрячего мужчину. Об этом потерпевший рассказал в беседе с журналистами Telegram-канала «Честный репортаж».

По словам Максима Данилова, инвалида первой группы, случай произошел еще 3 ноября, но поделиться подробностями он решил сейчас. В тот день он на такси приехал на вокзал и с помощью соцработников добрался до специальной комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья, где должен был дожидаться своего поезда. В какой-то момент туда зашел неизвестный. Данилов отметил, что тот назвал его «слепошарым», а затем внезапно пустил в ход кулаки.

«Случилась драка. Я его удерживал до приезда полиции», — поделился собеседник канала.

Мужчина уточнил, что не знает, что стало причиной такого поведения со стороны нападавшего. Также он обратился к сотрудникам транспортного узла с просьбой сделать комнаты ожидания безопасными.

Ранее в Сысерти компания молодых людей избила инвалида.

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