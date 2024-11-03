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В Сысерти компания молодых людей избила инвалида

Компания молодых людей в Сысерти напала на инвалида и избила его

Молодые люди, живущие в Сысерти, напали на инвалида и жестоко его избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Известно, что драка случилась 27 октября, однако видео с камер наблюдения появилось только сейчас. Им поделился один из подписчиков канала.

Причина конфликта, как и имена его участников, неизвестны. На кадрах заметно, как один из участников компании оторвался от остальных, бросил инвалида на землю и начал избивать его ногами. К нему присоединился еще один молодой человек.

Остальные не вступились за пострадавшего, но и не присоединились к напавшим. В итоге инвалида избивали до тех пор, пока он совсем не перестал двигаться. Один из подписчиков канала высказал версию о том, что пострадавший сам виноват в том, что на него напали.

«Молодой человек на видео (инвалид — прим. «Газеты.Ru»), очень хорошо известен в этом городе не очень хорошей славой. За 5 минут до этого <...> он избил парнишку намного младше себя и меньше в два раза. За него заступился старший брат», — рассказал комментатор.

Эту информацию проверить не удалось.

На минувшей неделе житель Владивостока избил инвалида его же коляской. Проходя по улице, он сбросил пострадавшего на землю, взял в руки коляску и стеклянную бутылку и несколько раз ударил ими мужчину.

Ранее в Ухте компания молодых людей напала на 42-летнего ветерана-инвалида.

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