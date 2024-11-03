Россиянку с гигантской 20-килограммовой опухолью спасли петербургские хирурги

Хирурги-онкологи Ленинградской областной клинической больницы спасли пациентку с огромной опухолью яичника, новообразование весом 20 кг удалось успешно удалить. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Многодетная мать из Ленобласти попала в больницу, когда у нее начали отказывать ноги. Женщина не жаловалась на здоровье и не испытывала болезненных ощущений, ее беспокоил только увеличившийся в размерах живот. Обследование показало, что причиной всему явилась опухоль яичника гигантских размеров.

«Операцию выполнили с помощью лапаротомии, выполнив разрез передней брюшной стенки до мечевидного отростка. Несмотря на технические трудности, связанные с размерами образования и спаечным процессом, опухоль была удалена без повреждений, а интраоперационное гистологическое исследование подтвердило доброкачественность опухоли», — рассказала онкогинеколог Екатерина Фадеева.

Врачам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. Женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

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