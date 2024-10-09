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Психолог озвучила девиз, который поможет избавиться от синдрома самозванца

Психолог Никитина-Кузякова: решительные действия избавят от синдрома самозванца

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Синдром самозванца, мешающий расти в бизнесе и карьере, часто встречается у амбициозных людей, которые могли бы без труда преодолевать трудности, если бы справились с внутреннем состоянием. Об этом в интервью РИАМО сообщила бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

«Один из признаков синдрома самозванца — вечная погоня за совершенством и разочарование от того, что не удается достичь идеала. Такие люди могут ощущать себя недостаточно хорошими руководителями, родителями, супругами; часто они недовольны своей внешностью», — рассказала специалист.

По ее словам, побороть синдром самозванца поможет следование простому девизу: «Берись и делай!». Вместе с тем она посоветовала научиться относиться к неприятностям спокойно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, напомнила психолог.

До этого Никитина-Кузякова объяснила, что часто мешает людям зарабатывать больше. По ее словам, причиной может быть страх перед деньгами, вызванный, к примеру, стереотипами из советского прошлого или незнанием, куда их потратить.

Для решения этой проблемы она посоветовала обратиться к психологу, который поможет раскрыть проблему с помощью диагностики и впоследствии избавиться от нее.

Ранее стало известно, из-за чего фрилансеры чаще всего сталкиваются со стрессом.

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