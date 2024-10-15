В московском метро мужчина ударил пенсионерку, которая свистела в вагоне

В московском метро конфликт между двумя пассажирами закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, все произошло 4 октября в поезде, следовавшем по оранжевой ветке. На кадрах опубликованного видео мужчина подходит к пенсионерке и стыдит ее словами: «Пьяна что ли? Выпила, так веди себя прилично!» Как только он удаляется от женщины, та начинает свистеть ему вслед. Этот жест разозлил мужчину, поэтому он повторно подошел к пенсионерке и дал ей пощечину. Свои действия москвич сопроводил нецензурной бранью в адрес оппонентки, за что был наказан. В отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», после чего нарушителю обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.

До этого в Москве мужчина пнул пассажира метро в спину и сбил его с ног.

Ранее в московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение.