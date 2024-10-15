Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском метро мужчина ударил пенсионерку, которая свистела в вагоне

В метро Москвы мужчина ударил свистевшую пенсионерку

close
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В московском метро конфликт между двумя пассажирами закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, все произошло 4 октября в поезде, следовавшем по оранжевой ветке. На кадрах опубликованного видео мужчина подходит к пенсионерке и стыдит ее словами: «Пьяна что ли? Выпила, так веди себя прилично!» Как только он удаляется от женщины, та начинает свистеть ему вслед. Этот жест разозлил мужчину, поэтому он повторно подошел к пенсионерке и дал ей пощечину. Свои действия москвич сопроводил нецензурной бранью в адрес оппонентки, за что был наказан. В отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», после чего нарушителю обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.

До этого в Москве мужчина пнул пассажира метро в спину и сбил его с ног.

Ранее в московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами