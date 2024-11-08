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На Мальте впервые почтили память комендора крейсера «Варяг»

На Мальте возложили цветы к могиле комендора Чабунина

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На Мальте впервые прошла церемония возложения цветов на могиле комендора крейсера «Варяг» Арсения Чабунина, сообщает деловая газета «Взгляд».

Как отметил на церемонии представитель общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в республике Мальта Максим Рыжаков, «Русское казачество» на Мальте приложит все усилия, чтобы установить надгробную плиту с именем комендора.

«Раскрытие исторического факта захоронения нашего моряка задало новое направление в исследовательской деятельности по изучению русского наследия на Мальте», — отметил он.

Напомним, Чабунин умер 14 октября 1916 года в военно-морском госпитале города Ла-Валетта во время стоянки корабля, совершавшего переход с Дальнего Востока в Романов-на-Мурмане (Мурманск).

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