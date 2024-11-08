На Мальте впервые почтили память комендора крейсера «Варяг»

На Мальте впервые прошла церемония возложения цветов на могиле комендора крейсера «Варяг» Арсения Чабунина, сообщает деловая газета «Взгляд».

Как отметил на церемонии представитель общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в республике Мальта Максим Рыжаков, «Русское казачество» на Мальте приложит все усилия, чтобы установить надгробную плиту с именем комендора.

«Раскрытие исторического факта захоронения нашего моряка задало новое направление в исследовательской деятельности по изучению русского наследия на Мальте», — отметил он.

Напомним, Чабунин умер 14 октября 1916 года в военно-морском госпитале города Ла-Валетта во время стоянки корабля, совершавшего переход с Дальнего Востока в Романов-на-Мурмане (Мурманск).