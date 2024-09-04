Сотрудник отеля в Паттайе домогался постоялицы, пока она спала

В Таиланде девушка проснулась от приставаний работника отеля, сообщает The Thaiger.

Как сказано в публикации, 20-летняя девушка под псевдонимом Белль рассказала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об инциденте, произошедшем с ней в бунгало-отеле в центре Паттайи 31 августа. По словам пострадавшей, накануне она была на концерте со своим молодым человеком, и после его окончания пара решила остановиться на ночь в ближайшем отеле.

Ранним утром Белль, заснувшая голой, проснулась от того, что к ней кто-то прикоснулся. Сначала девушка решила, что это ее бойфренд, но потом увидела, что у кровати стоит служащий отеля. Мужчина ощупывал ее грудь, а когда заметил, что она проснулась, покинул номер, заявив: «Давайте поговорим на улице».

Белль немедленно разбудила своего спутника, чтобы рассказать о случившемся, а затем пожаловалась руководству отеля. Несмотря на то, что девушка успела заснять часть вторжения незнакомца к ней в номер, тот продолжил отрицать свою вину. Представители отеля ограничились краткими извинениями и заявили, что работник воспользовался запасным ключом и зашел в номер после неудачной попытки разбудить постояльцев стуком в дверь.

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