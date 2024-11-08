Wildberries построит общежития для сотрудников складов

Wildberries построит общежития для сотрудников возле своих складов, сообщила в своем Telegram-канале основатель Wildberries, глава «РВБ» Татьяна Ким.

«Многие исполнители живут в населенных пунктах вокруг складов, чтобы не тратить время на дорогу. Поэтому мы планируем строительство общежитий для занятых, это позволит сократить расходы на съем жилья», — написала она.

Ким отметила, что компания также увеличит размер вознаграждений.

«Мы пересмотрели процессы адаптации новичков, условия сотрудничества и разработали принципиально новый подход к формированию начислений за объем оказанных услуг на объектах, чтобы повысить общий размер вознаграждений для каждого», — добавила она.

По словам Татьяны Ким, компания также модернизирует свои объекты.

«Уже улучшили раздевалки, сделали более комфортной зону столовых и меняем само питание, оснастили склады удобной навигацией и увеличили количество питьевых точек», — сообщила основатель Wildberries.

Ким подчеркнула, что компания запустила защищенный канал обратной связи в приложении WB Job, чтобы каждый желающий смог оставить свои пожелания отдельно.

«Команда улучшения клиентского опыта соберет и проанализирует все сообщения, а администрация логоцентров поможет внедрить новые инструменты для повышения качества условий», — заключила она.