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Жена куклы рассказала о похищении их совместного тряпичного сына

В Бразилии жена куклы заявила о похищении их тряпичного ребенка

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meirivone_santinha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Бразилии, которая вышла замуж за тряпичную куклу, заявила об исчезновении их совместного двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Jam Press.

Как рассказала сама 37-летняя женщина, неизвестные похитили ее старшего сына Марселиньо. Злоумышленники написали им анонимное письмо, в котором буквы послания были вырезаны из журналов. Помимо этого, они требовали у нее миллион реалов (более 17 миллионов рублей), но у гражданки Бразилии такой суммы нет.

Женщина предполагает, что мальчика похитили, когда их отец Марсело вышел за хлебом. Глава семьи, по словам «матери», возмущен происходящим.

«Мы не знаем почему, но когда мы пошли в полицию, полиция рассмеялась мне в лицо. Это так неуважительно», – поделилась женщина.

Она надеется, что им удастся найти ребенка.

Женщина вышла замуж за тряпичную куклу несколько лет назад. После этого события у них появился сын Марселиньо и дочери-близнецы Марсела и Эмилия. Все они также являются куклами.

Ранее под Рязанью цыгане увидели на фото девушку и похитили ее, чтобы сделать невестой родственника.

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