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Сибирячку, выбросившую в мусорный контейнер младенца, отправили в колонию

В Новосибирске матери, выбросившей младенца в контейнер, дали 6 лет колонии

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СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске осудили 22-летнюю местную жительницу, которая выбросила своего младенца в мусорный контейнер. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Суд установил, что 16 февраля 2024 года в Железнодорожном районе на мусорной площадке в одном из баков нашли новорожденного мальчика, завернутого в полиэтиленовый пакет. Ребенок не пострадал, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь. По горячим следам следователи задержали предполагаемую мать. Оказалось, что она родила ребенка дома, а затем, желая избавиться от него, вынесла на улицу. Позже задержанная объяснила свое поведение страхом перед возможным осуждением родственников, не знавших о ее беременности, а также нежеланием растить ребенка.

«Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве женщина бросила коляску с ребенком в подъезде многоэтажки.

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