В Москве женщина бросила коляску с ребенком в подъезде многоэтажки

Жители дома на севере Москвы обнаружили в подъезде ребенка в коляске, сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, коляску с младенцем в многоэтажке на Бескудниковском бульваре оставила его мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Жильцы дома нашли ребенка на лестничной площадке 13-го этажа и обратились в полицию.

«Личность женщины установлена. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает», — говорится в публикации.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Дело находится на контроле у прокуратуры.

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