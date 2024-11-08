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Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды

В Москве удвоят количество «Экоточек» для переработки старых вещей

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Pexels

В столице благодаря проекту «Экоточки Москвы» переработка старой одежды увеличится с 1% до 5-7%, сообщает пресс-служба проекта.

Как отметила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева, проект поможет привить жителям столицы экопривычки, а также поможет городу и планете.

«Мы делаем удобный сервис, который позволяет всем москвичам сдавать так называемое вторсырье. Вторсырье – это все материалы, которые можно перерабатывать и потом использовать», — сказала она.

Урожаева добавила, что каждый москвич в среднем выкидывает от 10 до 15 кг одежды ежегодно.

По ее словам, на данный момент в проекте участвует около 200 точек по сбору старой одежды.

«Спустя месяц после запуска проекта уже поступило 5 заявок от новых партнеров. Люди готовы подключаться. В следующем году количество экоточек увеличится минимум вдвое», — сказала она.

Урожаева отметила, что в будущем в рамках проекта «Экоточки Москвы» можно будет сдавать на переработку батарейки и шины.

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