Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды

В столице благодаря проекту «Экоточки Москвы» переработка старой одежды увеличится с 1% до 5-7%, сообщает пресс-служба проекта.

Как отметила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева, проект поможет привить жителям столицы экопривычки, а также поможет городу и планете.

«Мы делаем удобный сервис, который позволяет всем москвичам сдавать так называемое вторсырье. Вторсырье – это все материалы, которые можно перерабатывать и потом использовать», — сказала она.

Урожаева добавила, что каждый москвич в среднем выкидывает от 10 до 15 кг одежды ежегодно.

По ее словам, на данный момент в проекте участвует около 200 точек по сбору старой одежды.

«Спустя месяц после запуска проекта уже поступило 5 заявок от новых партнеров. Люди готовы подключаться. В следующем году количество экоточек увеличится минимум вдвое», — сказала она.

Урожаева отметила, что в будущем в рамках проекта «Экоточки Москвы» можно будет сдавать на переработку батарейки и шины.