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В РФ признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской ZMINA

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Максим Блинов/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации (НПО) ZMINA. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации «Центр інформаціï про права людини», другое используемое наименование — «Центр прав людини ZMINA», — говорится в заявлении.

Из него следует, что представителей этой НПО уличили в попытках дискредитировать политику российского руководства и создать условия для дестабилизации внутренней обстановки в РФ. В том числе ZMINA стремилась вызвать в обществе национально-сепаратистские настроения.

По данным прокуратуры, после эскалации украинского конфликта организация принялась активно продвигать политику недружественных по отношению к Москве стран. Более того, она поддерживала меры по международной изоляции РФ.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что ZMINA имеет сразу несколько иностранных источников финансирования. Деньги на ее деятельность выделяют государственный департамент США, правительства Швейцарии, Чехии, Великобритании и Нидерландов, а также ряд зарубежных НПО.

Ранее в РФ в список нежелательных организаций внесли ассоциацию, проводящую игры «Что? Где? Когда?».

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