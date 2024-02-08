Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Не понравилась шапка»: в Тюмени двое мужчин избили подростков из-за их внешнего вида

В Тюмени завели дело на мужчин, которые напали на школьников в подъезде

close
100%
Евгения Гладких/ЧС Тюмень/VK

Полиция возбудила уголовное дело после нападения двух взрослых на подростков в Тюмени. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 5 февраля в подъезде жилого дома в микрорайоне Ново-Патрушево. Как утверждает мать одного из пострадавших, на ее сына и его друзей напали посетители магазина разливных напитков. Им якобы не понравилась шапка подростка,

«В понедельник мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению. Они [нападавшие] перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала родительница в местном сообществе.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Ранее пьяный россиянин избил подростка из-за расстегнутой куртки и пригрозил ему расправой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами