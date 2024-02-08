«Не понравилась шапка»: в Тюмени двое мужчин избили подростков из-за их внешнего вида

Полиция возбудила уголовное дело после нападения двух взрослых на подростков в Тюмени. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 5 февраля в подъезде жилого дома в микрорайоне Ново-Патрушево. Как утверждает мать одного из пострадавших, на ее сына и его друзей напали посетители магазина разливных напитков. Им якобы не понравилась шапка подростка,

«В понедельник мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению. Они [нападавшие] перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала родительница в местном сообществе.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Ранее пьяный россиянин избил подростка из-за расстегнутой куртки и пригрозил ему расправой.