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Россияне в отношениях предпочитают оплачивать жилье поровну

Треть россиян считают, что съезжаться с партнером надо после полугода отношений

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Более трети (36%) россиян считают, что начинать совместную жизнь с партнером нужно после полугода отношений. Это показало исследование сервисов Яндекс Аренда и Twinby, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще четверть респондентов уверены, что съезжаться надо после трех месяцев отношений. А 18% опрошенных считают необходимым встречаться как минимум год перед тем, как начать совместную жизнь. Наименьшая часть — 7% — считают целесообразным съезжаться только после свадьбы.

Подавляющее большинство видят плюсы в совместном проживании: 43% уверены, что это выводит отношения на новый уровень, а 41% — уверены, что это помогает понять, точно ли люди подходят друг другу. 8% при этом считают, что совместный быт вреден для отношений и делает их рутинными.

Больше половины — 57% — заявили, что для комфортного совместного проживания и сохранения отношений необходимо искать компромиссы в быту.

Что касается совместного проживания в арендованном жилье, то чуть более половины (52%) уверены, что партнеры должны оплачивать его вместе. 22% хотели бы, чтобы квартиру оплачивал один из партнеров, а 18% готовы делить счет исключительно поровну.

Половина россиян предпочитают обсуждать все детали совместного проживания. А 28% хотят, чтобы обсуждение касалось всех мелочей. На практике решать эти вопросы предпочитают 22% респондентов.

Согласно исследованию, почти половина (42%) арендаторов в Московском регионе проживают вместе со второй половинкой. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 35%. Интересно, что в большинстве случаев пары предпочитают снимать двухкомнатные квартиры, однако если партнеры не состоят в официальных отношениях, то, как правило, отдают предпочтения однушкам. Средний бюджет на аренду таких пар в Москве составляет 45 тыс. рублей в месяц, в Петербурге — 30 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что россияне покупают квартиры меньшей площади из-за высоких цен на недвижимость.

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