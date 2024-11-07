Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Демодне участникам акселератора Сбер500 предложили более миллиарда рублей инвестиций

На участие в акселераторе Сбер500 отправили более 2700 заявок

close
Пресс-служба Сбера

Участниками Демодня пятой волны международного акселератора Sber500 стали 30 лучших технологических стартапов России, Армении, Турции и Израиля, а также компании, работающие с нейросетевой моделью GigaChat, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Они представили потенциальным инвесторам и корпорациям свои решения, меняющие жизнь людей к лучшему, для масштабирования технологий.

На пятое обсуждение акселератора было подано более 1500 заявок из 28 стран мира. В этом году акселератор впервые создал отдельный трек для стартапов и отдельных участников, готовых использовать GigaChat. На него поступило свыше 1200 заявок. Общее количество претендентов на участие в акселераторе превысило 2700.

В этом году представители бизнеса в рамках Sber500 впервые смогли выразить намерение инвестировать в стартапы или предложить им пилотное сотрудничество. После каждого выступления у участников появлялся QR-код для подачи заявок.

По итогам выступлений инвесторы предложили стартапам более одного миллиарда рублей инвестиций. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого был президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Мы стараемся поддерживать инновационную среду в нашей стране и инициативных людей, которые верят в то, что могут построить компании мирового уровня», — отметил он.

По его словам, крупнейшие в мире предприятия когда-то точно так же, проходя через акселераторы, собирали первые инвестиции под свою идею.

«Сегодня из 2700 заявок в наш акселератор отобрано 30, то есть только каждый 90-й попал на эту сцену — это лучшие из лучших. Мы верим, что ребята смогут создать свои великие компании. Главное — не бояться трудностей и ошибок, которые всегда будут, потому что без них ничего изобрести невозможно», — добавил Греф.

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров как член жюри также высоко оценил увиденное. По его словам, действия участников подчеркивают возрастающую роль малого технологического предпринимательства в формировании новых рынков.

«Государство готово помогать тем, кто не боится генерировать смелые идеи и воплощать их на практике», — сказал он.

По его словам, чтобы к 2030 году увеличить объемы выручки малых технологических компаний как минимум в семь раз, как поручал президент, формируется новый федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами