Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец СВО Кучма назвался юристом и обменял нарисованные в Photoshop бумаги на 1,8 млн рублей

В Краснодаре судимый за мошенничество участник СВО получил шесть лет за мошенничество

close
100%
Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам ветерана боевых действий Артема Кучму, который представился юристом, изготовил для незнакомого бизнесмена фальшивые лицензии на алкогольную продукцию и завладел 1,8 млн. руб. До ухода на фронт мужчина уже был судим — по той же 159 статье УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В марте 2023 года к военнослужащему Артему Кучме через интернет обратился бизytсмен с просьбой помочь в сфере лицензирования алкогольной продукции. Контрактник умолчал об отсутствии у него познаний и опыта в этой сфере и заключил с потерпевшим договор. Он пообещал изготовить нужную лицензию и начал требовать деньги, чтобы решить данный вопрос.

После этого военный скачал в интернете похожие лицензии, и сделал подложные дубликаты двух лицензий в программе Photoshop. Копии бумаг Кучма переслал потерпевшему через мессенджер WhatsApp, а одну из лицензий распечатал на цветном принтере и в запечатанном конверте передал через общего знакомого. Когда обманутый мужчина заметил подлог, боец перестал отвечать на сообщения.

Таким образом военный незаконно завладел денежными средствами в размере 1,8 млн руб. Суд учел раскаяние подсудимого, а также принял во внимание смягчающие обстоятельства — Кучма является ветераном боевых действий, участником СВО и был награжден ведомственной наградой.

Суд удовлетворил иск о взыскании 1,8 млн руб. в пользу потерпевшего и приговорил военного к шести годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Звания его было решено лишить.

Также в приговоре говорится, что мужчина уже был судим по 159 статье УК РФ. В сентябре 2022 года он ушел служить по контракту.

Ранее в Забайкалье осудили военного за вымогательство у сослуживцев под угрозой применения насилия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами