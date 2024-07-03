Боец СВО Кучма назвался юристом и обменял нарисованные в Photoshop бумаги на 1,8 млн рублей

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам ветерана боевых действий Артема Кучму, который представился юристом, изготовил для незнакомого бизнесмена фальшивые лицензии на алкогольную продукцию и завладел 1,8 млн. руб. До ухода на фронт мужчина уже был судим — по той же 159 статье УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В марте 2023 года к военнослужащему Артему Кучме через интернет обратился бизytсмен с просьбой помочь в сфере лицензирования алкогольной продукции. Контрактник умолчал об отсутствии у него познаний и опыта в этой сфере и заключил с потерпевшим договор. Он пообещал изготовить нужную лицензию и начал требовать деньги, чтобы решить данный вопрос.

После этого военный скачал в интернете похожие лицензии, и сделал подложные дубликаты двух лицензий в программе Photoshop. Копии бумаг Кучма переслал потерпевшему через мессенджер WhatsApp, а одну из лицензий распечатал на цветном принтере и в запечатанном конверте передал через общего знакомого. Когда обманутый мужчина заметил подлог, боец перестал отвечать на сообщения.

Таким образом военный незаконно завладел денежными средствами в размере 1,8 млн руб. Суд учел раскаяние подсудимого, а также принял во внимание смягчающие обстоятельства — Кучма является ветераном боевых действий, участником СВО и был награжден ведомственной наградой.

Суд удовлетворил иск о взыскании 1,8 млн руб. в пользу потерпевшего и приговорил военного к шести годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Звания его было решено лишить.

Также в приговоре говорится, что мужчина уже был судим по 159 статье УК РФ. В сентябре 2022 года он ушел служить по контракту.

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