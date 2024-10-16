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В уральской школе пьяный мужчина оттаскал за волосы чужого ребенка

В Челябинске пьяный мужчина зашел в школу и напал на ученицу

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Pixabay

В Челябинске отец одной из семиклассниц пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения и устроил потасовку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на подписчика.

Все произошло в школе №30 на улице Володарского. По словам источника, пьяный мужчина свободно зашел в здание учреждения, поднялся на третий этаж, зашел в один из классов и начал снимать детей на телефон. Учитель велела незнакомцу покинуть класс, после этого он спустился на первый этаж и стал дожидаться детей там.

У гардероба мужчина напал на одну из девочек: он схватил ее за волосы и начал таскать по полу. Источник издания отметил, что охранник на помощь ребенку не торопился.

Родители потерпевшей написали заявление в полицию. В УВД Челябинска подтвердили информацию о поступившем заявлении и сказали, что проводят проверку. Личность нападавшего установлена.

Ранее в Татарстане пятиклассник напал на третьекласснику и избил на глазах у учителя.

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