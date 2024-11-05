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Полицейские вернули хозяевам собаку, украденную 8 лет назад

Independent: британские полицейские вернули владельцам украденную 8 лет назад собаку

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Surrey Police

В Англии полицейские вернули хозяевам собаку, украденную восемь лет назад, пишет Independent.

Кокер-спаниель по кличке Дейзи, похищенный в 2016 году, вернулся к своим владельцам в городе Доркинг, сообщает местная полиция. Собака была украдена вместе с тремя другими питомцами из вольера, которые все еще числятся пропавшими без вести.

Как рассказали офицеры, они узнали, что кто-то пытался обновить информацию о микрочипе Дейзи. Констебль Лора Роули установила связь с нынешними «владельцами» питомца, которые не знали о краже, и организовала встречу для возвращения собаки.

«В доме не было сухих глаз, она сразу узнала нас», — поделились эмоциями владельцы Дейзи.

Ранее в Шотландии хозяйка нашла свою кошку спустя 13 лет после пропажи. Это произошло после того, как женщина увидела фото питомицы в соцсетях.

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