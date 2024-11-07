Москвичам рассказали, как избежать травли в интернете

Кибербуллинг является серьезной проблемой интернет-сообщества, заявила руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

Она отметила, что психологические травмы и последствия травли в интернете не менее опасны, чем физические контакты.

«Запись вебинара онлайн-проекта «Перезвони сам» и рекомендации экспертов помогут узнать больше о том, как реагировать на обидные комментарии и оскорбления в сети, а также о простых правилах кибергигиены, которые позволят уберечь детей и родителей от интернет-травли», — сказала Шилина, слова которой цитируются на сайте mos.ru.

Она добавила, что кибербуллинг может продолжаться на протяжении долгого времени, подрывая психологическое здоровье жертвы.

Одно из основных правил кибергигиены, по словам Шилиной, добавлять в друзья только тех, кому ребенок доверяет и лично знает. Она добавила, что нельзя отправлять фотографии незнакомым людям. Также важно сообщать администрации ресурса о травле.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в 2022 году. Он помогает горожанам уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещены информационные памятки, анонсы и записи вебинаров, а также другие полезные материалы.

Напомним, каждый первый четверг ноября отмечается Международный день борьбы с насилием и травлей в школе, в том числе с кибербуллингом.