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Москвичам рассказали о возможности установить умные счетчики на воду

В Москве запустили сервис установки умных счетчиков воды

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Виталий Белоусов/РИА Новости

На платформе «Электронный дом» запустили новый сервис по установке умных счетчиков воды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Жители Москвы могут оставить заявку на сайте или в мобильном приложении платформы.

Отмечается, что установка умных счетчиков не требует демонтажа старых.

Умные счетчики автоматически снимают данные приборов учета водоснабжения и передают показания в городскую информационную систему.

Автоматическая передача показаний исключает вероятность ошибок или искажений информации о потреблении воды. Это не только экономит время москвичей, но и позволяет сократить расходы на коммунальные услуги, говорится в сообщении.

Сервис доступен для москвичей, имеющих учетную запись на портале mos.ru и подтвердивших право собственности на жилье.

Для оформления заявки нужно войти в личный кабинет, выбрать раздел «Услуги» и кликнуть на вкладку «Умные решения». Заполняя форму, нужно указать номер телефона и прикрепить фотографию места установки новых приборов.

В течение двух рабочих дней после подачи заявки с заказавшим услугу свяжется специалист.

Оплатить установку можно наличными или безналичным расчетом, а также существует возможность приобрести контроллер для автоматической передачи показаний в обмен на баллы программы лояльности «Миллион призов».

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