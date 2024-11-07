Массовая драка с поножовщиной произошла в Махачкале после ссоры студентов

В Махачкале после ссоры студентов произошла массовая драка более 50 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Троллейбусном кольце. По словам очевидцев, все началось с потасовки между двумя студентами — один из Автодорожного колледжа, а другой — из Университета сельского хозяйства. Сообщается, что молодые люди решили «пояснить друг другу за мужское».

В ходе конфликта к ним начала подключаться толпа других людей. В результате потасовка превратилась в массовую драку, участие в которой приняли более 50 человек. В какой-то момент в ход пошли ножи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали самых активных участников потасовки и доставили их в отдел полиции. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадал один человек. Информации о его состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в воинской части Дагестана произошел конфликт с применением оружия.