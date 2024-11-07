В Адыгее акция «Сохраним лес» преодолела миллионный рубеж по количеству участников шестого сезона, сообщили организаторы.

К мероприятиям по сохранению и приумножению лесного фонда Адыгеи ежегодно присоединяются общественники, волонтеры, школьники, студенты, лесники и представители власти.

7 ноября на территории лесничества в Шовгеновском районе волонтеры, лесники и ребята из местных школьных лесничеств высадили 24 тысячи саженцев черного ореха на общей площади почти 7,5 га.

«Леса для нашего региона несут важнейшее значение – восстанавливая их, мы делаем огромный вклад экологию и еще раз подтверждаем, что Адыгея является одним из самых живописных уголков России. Благодаря акции «Сохраним лес» к лесовосстановительному проекту присоединились сегодня двести человек. Особенно символично, что на наш регион выпало знаковое событие: именно наш земляк стал сегодня миллионным участником большого федерального проекта!», – сказал председатель Государственного совета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный.

Адыгея уверенно держит высокие показатели прироста лесов по всему Южному федеральному округу. В каждом регионе Республики сотрудники лесных хозяйств высаживают местные породы, максимально адаптированные к природным условиям региона.