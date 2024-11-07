В АТОР рассказали, почему россиянам не дают покинуть круизный лайнер в Японии

Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии, поскольку у них отсутствуют визы для посещения этой страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Вылететь в другую страну из какого-либо аэропорта Японии без визы не получится. А ее у туристов на лайнере нет», — заявили в организации.

Там объяснили, что этим россиянам как круизным туристам не нужны визы в Японию, если порты этого государства не являются отправной точкой. Кратковременное пребывание на берегу возможно без данного документа, отметили в ассоциации.

7 ноября стало известно, что около 500–600 россиян застряли на круизном лайнере Spectrum of the Seas в Японии и не могут сойти на берег из-за отсутствия виз. Судно, следовавшее из Шанхая в Японию, должно было вернуться 9 ноября, но задержалось из-за поломки. Вероятно, лайнер дойдет до Шанхая с опозданием на два дня.

СМИ писали, что на время простоя туристам якобы предложили бесплатный алкоголь и Wi-Fi, обещали вернуть полную стоимость круиза в течение 14 дней и предоставить скидку 50% на следующую поездку.

Ранее круизный лайнер сел на мель у берегов Гренландии.