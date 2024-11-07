На «Докучаевской конференции» обсудят экологические проблемы Донбасса и Новороссии

В России проблемам рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности уделяют приоритетное внимание. Об этом в обращении к участникам второй «Докучаевской конференции», которая стартовала в Ростове-на-Дону, рассказал президент России Владимир Путин.

По его мнению, от их успешного решения зависят качество жизни и здоровья миллионов людей. Глава государства подчеркнул, что комплексное восстановление систем Новороссии и Донбасса являются первоочередными в этой сфере.

«Налаживая здесь мирную жизнь, возрождая крупные промышленные предприятия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры – мы ориентируемся на самые высокие стандарты охраны окружающей среды, управления водными и лесными ресурсами», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что при реализации таких масштабных экологических программ важно в полной мере использовать передовые достижения отечественной и зарубежной науки, активнее распространять лучший опыт и практики, а также направлять усилия на совершенствование экологической культуры, особенно среди молодежи.

В мероприятии принимают участие экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры. Они обсудят состояние и развитие лесного хозяйства, водных ресурсов, сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий в новых регионах России.

Как отметил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, реабилитация уникальных экосистем Донбасса и Новороссии сейчас стала приоритетным вопросом государства в сфере экологии.

«Министерством уже предпринят ряд первоочередных мер. Многие направления работы приходится выстраивать практически заново. Программа гуманитарных миссий, в рамках которой и проводится «Докучаевская конференция», гармонично дополняет мероприятия по ряду ключевых задач экологической повестки», - -сказал он.

Напомним, организаторами «Докучаевской конференции» в рамках программы гуманитарных миссий выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ и АНО «Сад Памяти».