Восьмилетний мальчик нашел бивень возрастом около 130 тыс. лет, катаясь на велосипеде

В Австрии ребенок нашел бивень слона возрастом около 130 тыс. лет. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Бивень длиной более 1,8 метра показался на поверхности из-за начавшихся в Маттерсбурге раскопок, после того, как власти начали работы, чтобы соорудить водохранилище для защиты от наводнений рядом с рекой Вулька. На минувших выходных его заметил восьмилетний Анри Пингитцер, который катался в том районе на велосипеде.

До сих пор в Бургенланде, земле на востоке Австрии, не находили ничего подобного, хотя было известно, что тысячи лет назад в Европе жил лесной слон, который был даже старше мамонта. Животное ростом около четырех метров достигало веса в 10 тонн. Его современниками были неандертальцы, для них мясо этого слона было ценным источником пищи.

Обнаружить останки древнего слона удается редко, поэтому мэр Маттерсбурга Клаудия Шлагер была в восторге, узнав о сделанной юным Анри находке и назвала бивень «уникальным свидетельством предыстории региона». Теперь его собираются выставить в городском музее.

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