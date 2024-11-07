Школьник серьезно пострадал во время эксперимента на уроке химии

Учащийся школы в Германии пострадал во время урока химии. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел на уроке химии в одной из школ в Баден-Вюртемберге. По имеющейся информации, 5 ноября во время эксперимента, детали которого не разглашаются, произошла дефлаграция — один из видов взрыва, в результате чего возникло возгорание.

Как уточняется, наиболее серьезно пострадал 13-летний школьник, по всей видимости, он самостоятельно смешивал химические вещества. В результате мальчик получил сильные ожоги и был доставлен в специализированную клинику. Полиция начала проверку.

Ранее школьник нанес однокласснице 200 ударов швейной иглой.