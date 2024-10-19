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В Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего ребенка до госпитализации

В Мурманске кондуктор напал на ребенка в троллейбусе

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В Мурманске устанавливаются обстоятельства избиения школьника в общественном транспорте, на мальчика напал кондуктор. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 15 октября, по словам матери 11-летнего школьника, сын вошел в троллейбус № 10, оплатил проезд и сел на свободное место. Внезапно к нему подошел мужчина-кондуктор и ударил ребенка кулаком в голову.

«Он даже не разговаривал с кондуктором. Кондуктор — мужчина средних лет или молодой с бородкой. Мы написали заявление в полицию и жалобу в Электротранспорт», — рассказала мать пострадавшего.

Школьник госпитализирован, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК. Представители компании-перевозчика также заявили о проведении внутреннего расследования на предприятии.

До этого сообщалось, что казанский кондуктор жестоко избил пассажира автобуса за отказ оплатить проезд. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Перми пьяные пассажиры избили водителя автобуса и сорвали рейс.

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