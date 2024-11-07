«Единая Россия» и Партия справедливости и развития Турции расширят сотрудничество

«Единая Россия» и Партия справедливости и развития Турции подписали протокол о расширении сотрудничества. Об этом сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Отмечается, что межпартийные консультации были проведены врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев и заместитель председателя ПСР Эфкан Ала. Мероприятие состоялось в Центральном исполкоме партии в Москве.

«Наши страны совместно противостоят вызовам времени, последовательно отстаивают идею многополярного мира. Такое сотрудничество особо важно с учетом авторитета и особой геополитической роли Турецкой Республики и Российской Федерации в качестве стран, связывающих Восток и Запад Евразии», --заявил Якушев.

В свою очередь, Эфкан Ала назвал визит в Москву важным шагом на пути к расширению экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

По его словам, страны продолжают усилия по достижению целевого товарооборота в 100 млрд долларов США, установленного лидерами государств.

«Крайне удовлетворены уровнем туристического сотрудничества, а также подчеркиваем высокий уровень координации между ответственными министерствами и Центральными банками наших стран по преодолению проблем, связанных с современной геополитической конъюнктурой», — подчеркнул он.