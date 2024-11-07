Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» и Партия справедливости и развития Турции расширят сотрудничество

Владимир Якушев: Россия и Турция совместно противостоят вызовам времени

close
Единая Россия

«Единая Россия» и Партия справедливости и развития Турции подписали протокол о расширении сотрудничества. Об этом сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Отмечается, что межпартийные консультации были проведены врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев и заместитель председателя ПСР Эфкан Ала. Мероприятие состоялось в Центральном исполкоме партии в Москве.

«Наши страны совместно противостоят вызовам времени, последовательно отстаивают идею многополярного мира. Такое сотрудничество особо важно с учетом авторитета и особой геополитической роли Турецкой Республики и Российской Федерации в качестве стран, связывающих Восток и Запад Евразии», --заявил Якушев.

В свою очередь, Эфкан Ала назвал визит в Москву важным шагом на пути к расширению экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

По его словам, страны продолжают усилия по достижению целевого товарооборота в 100 млрд долларов США, установленного лидерами государств.

«Крайне удовлетворены уровнем туристического сотрудничества, а также подчеркиваем высокий уровень координации между ответственными министерствами и Центральными банками наших стран по преодолению проблем, связанных с современной геополитической конъюнктурой», — подчеркнул он.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами