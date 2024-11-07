Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области медведь устроил погром в бане

В Иркутской области медведь бродил по поселку и напугал жителей

close
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Мамско-Чуйском районе Иркутской области ликвидировали медведя, который бродил по поселку, разгромил баню и напугал местных жителей. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратились жители села Колотовка. Они сообщили, что в деревню вышел хищник, медведь бродил по улицам, ломал заборы и поедал остатки урожая. Сотрудники полиции вместе с охотником отыскали зверя, он пробрался на заброшенный участок и разгромил баню.

Когда правоохранители осматривали постройку, медведь выскочил из сооружения и бросился в сторону прибывших людей. Охотнику пришлось применить оружие и ликвидировать агрессивного хищника.

До этого сообщалось, что в Приморье рыбак попал в реанимацию после нападения медведя. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Пострадавшего спас его друг. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации.

Ранее в Петропавловске-Камчатском медведь забрел в город к школе и детскому саду.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами