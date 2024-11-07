В Иркутской области медведь устроил погром в бане

В Мамско-Чуйском районе Иркутской области ликвидировали медведя, который бродил по поселку, разгромил баню и напугал местных жителей. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратились жители села Колотовка. Они сообщили, что в деревню вышел хищник, медведь бродил по улицам, ломал заборы и поедал остатки урожая. Сотрудники полиции вместе с охотником отыскали зверя, он пробрался на заброшенный участок и разгромил баню.

Когда правоохранители осматривали постройку, медведь выскочил из сооружения и бросился в сторону прибывших людей. Охотнику пришлось применить оружие и ликвидировать агрессивного хищника.

До этого сообщалось, что в Приморье рыбак попал в реанимацию после нападения медведя. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Пострадавшего спас его друг. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации.

Ранее в Петропавловске-Камчатском медведь забрел в город к школе и детскому саду.