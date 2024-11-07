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Выстреливший из обреза в голову жене ревнивец отправится в колонию на 15 лет

В Бурятии мужчине, выстрелившему в голову жене на глазах дочери, дали 15 лет

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Бурятии Верховный суд республики вынес приговор местному жителю: его обвиняли в незаконном хранении оружия и тяжком преступлении против жены. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

Инцидент произошел 21 апреля 2024 года в одном из сел Тункинского района. В тот день между супругами случилась ссора на почве ревности. Когда потерпевшая и дочь легли спать, осужденный покинул дом и через некоторое время вернулся с самодельным обрезом. Он выстрелил супруге в голову. Все происходило на глазах несовершеннолетнего ребенка. Женщину спасти не удалось.

«Осужденному по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее в Сызрани ревнивца, плеснувшего супруге в лицо кислотой, обязали выплатить потерпевшей 2 млн рублей.

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