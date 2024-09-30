В соцсетях осудили мать, облившую сына водой в качестве наказания

В соцсетях осудили мать из Китая, облившую сына водой в качестве наказания, пишет World of Buzz. Люди считают, что такими методами она делает только хуже.

Женщина из Китая стала известной в местных соцсетях после того, как опубликовала видео, на котором она наказывает своего сына за плохое поведение. На кадрах видно, как мать выливает ведро воды на плачущего ребенка.

Женщина добавила, что школьный учитель сына позвонил ей и сообщил, что ребенок облил своих одноклассников водой с верхнего этажа, а также бросил в них пакеты с молоком. По словам матери, она решила преподать мальчику урок и использовала его же методы.

«Я хотела, чтобы он почувствовал то, что чувствовали дети внизу, когда он облил их водой», — объяснила она.

Однако пользователи сети осудили ее поступок, назвав его чрезмерным и жестоким. По мнению людей, в таком случае школьник не поймет, что был не прав, и станет еще злее.

Ранее китаец заставил трехлетнюю дочь наполнить миску слезами в качестве наказания.