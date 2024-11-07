В Ачинске алабай разодрал лицо подростку

В Ачинске подросток пострадал от нападения цепного пса, алабай выскочил на улицу и набросился на школьника. Об этом сообщает телеканал «Оса».

Подросток ждал на улице своего друга, с которым собирался пойти на прогулку, в какой-то момент из-за забора на него выскочил алабай. Пес вцепился в мальчика, повалил его с ног и искусал за лицо. Кто помог отбиться от собаки подросток не помнит, в шоковом состоянии, с многочисленными ранами он смог дойти до работы матери.

«С травмами он пришел на работу, я отвезла его в больницу, его зашили, а на следующей день его госпитализировали, потому что был сильный отек лица», — рассказала мать пострадавшего.

Почти 10 дней мальчик провел в больнице, семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Личность владельца животного и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Карелии стая собак искусала 13-летнюю девочку. Животные искусали ребенка, помощь пострадавшей сначала оказала местная жительница, а затем школьницу доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка.

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