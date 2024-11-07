Россиянин избил пасынка кулаками по лицу, и тот ушел из дома

В Волгоградской области суд признал виновным 42-летнего местного жителя, который избивал 11-летнего пасынка, а также высказывал угрозы применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои сына супруги, вновь поднял на ребенка руку. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на мальчика и ударил его кулаком по лицу. После этого мужчина разбил телевизор, и пасынок поранил об одну из острых деталей ногу. После конфликта с родственниками школьник сбежал из дома.

Прибывшие на место ЧП для выяснения обстоятельств сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и работницы опеки испытали на себе агрессию мужчины. Они попытались узнать, что случилось и где может быть мальчик, но отчим ребенка вновь пришел в ярость: стал выгонять полицейских из дома и попытался ударить одну из женщин по голове.

Фигуранта двух уголовных дел приговорили к году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее в Севастополе больной раком ребенок обвинил отца в побоях и издевательствах.