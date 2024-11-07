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В Подмосковье подросток напал с топором на спящую мать из-за прогулов в школе

Mash: в Подмосковье подросток напал с топором на спящую мать

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Depositphotos

В Сергиевом Посаде школьник поссорился с матерью из-за плохих оценок и прогулов и напал на нее с топором. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

15-летний подросток поссорился с матерью, женщина узнала, что сын прогуливает школу. В ходе конфликта мать отобрала у него планшет и компьютер и легла спать.

Мальчик вооружился топором и нанес 48-летней пострадавшей несколько ударов по голове, спасти женщину не удалось. Испугавшись содеянного, подросток сам пришел в полицию и сознался. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пьяный житель Ставропольского края напал на сына с ножом из-за того, что тот поздно пришел домой. Отец несколько раз ударил подростка по лицу и голове. Скорую помощь вызвал младший брат пострадавшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под стражей.

Ранее школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области, его остановил учитель.

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