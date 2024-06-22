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Россиянка напала в детсаду на ребенка, забравшего игрушку у ее сына

В Калужской области женщина избила ребенка в детсаду из-за игрушки

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Depositphotos

В Обнинске возбуждено уголовное дело после нападения женщины на ребенка в детском саду. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

По данным следствия, инцидент произошел во дворе детского сада, двое воспитанников поссорились из-за игрушек. Мать одного из мальчиков напала на оппонента сына из-за того, что он отобрал у него игрушку, и избила его. По факту нападения на малолетнего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Медикам предстоит оценить состояние пострадавшего и степень вреда, нанесенного его здоровью.

До этого сообщалось, что в Москве женщина попала в больницу после драки в детском саду. По словам родительницы, она выходила из учреждения, когда на нее напала мать другого ребенка и, повалив на землю, начала бить по голове. В этот момент рядом были дети. Спустя некоторое время драку разнял прохожий. Причиной стал конфликт на утреннике, ребенок второй участницы ссоры много шумел, женщина сделала замечание и сказала, что такое поведение — это неуважение к детям. После драки женщину госпитализировали с сотрясением мозга и рваной раной со следами зубов. Вместе с подругой родительница отправилась в полицию, но там встретила вторую участницу конфликта. Женщина также решила написать заявление.

Ранее в Удмуртии отцы подрались на парковке у детского сада на глазах у ребенка.

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