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В Калининграде убегавший от полиции мужчина повис на заборе и получил травмы

Собиравшийся спрятать наркотики калининградец пострадал, убегая от полиции

В Калининграде мужчина убегал от полиции и получил травму. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Калининградской области.

Сотрудники ОМОН помогли полицейским задержать молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 23-летнего мужчину поймали на месте преступления, когда он собирался спрятать наркотики рядом с домом на улице Фортовая дорога.

Увидев правоохранителей, подозреваемый попытался сбежать, но повредил ногу, когда перелезал забор, и застрял на ограждении. На место вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что задержанный причастен к размещению более 70 закладок с наркотиками в Светлогорске и Ленинградском районе Калининграда. При задержании у него изъяли около 3 граммов наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Таиланде полицейские спасли вора, который застрял между двумя домами.

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